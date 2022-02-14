ВЦИОМ проводит телефонный опрос об отношении к Путину, Мишустину и ситуации в Донбассе

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводит телефонный опрос среди россиян об отношении к деятельности Владимира Путина, Михаила Мишустина и ситуации в Донбассе, сообщается на сайте «Европейско-Азиатские новости» (ЕАН).

«Беседа длится около 15 минут. Также в списке есть вопрос о вероятности в регионе акций протеста и готовности собеседника лично в них участвовать. В частности, ВЦИОМ интересует отношение россиян к идее поставлять ДНР и ЛНР оружие», — пишет ЕАН.

Кроме того, россиян спрашивают о необходимости газификации, организации комнат для семей в студенческих общежитиях, необходимости благоустройства дворов.