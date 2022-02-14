CAS не рассматривал вопрос виновности Валиевой в использовании допинга — корреспондент ТАСС

Корреспондент ТАСС Илья Ермаков рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что CAS рассматривал только вопрос о возможности дальнейшего участия российской фигуристки Камилы Валиевой в Олимпийских играх в Пекине.

«Рассматривался именно допуск или недопуск к соревнованиям, апелляция, которую три международные инстанции подали в апелляционный суд. Будет сложным юридическим вопросом судьба ее личной медали, ровно как и судьба ее золотой медали в командном выступлении. Состояние остается достаточно подвешенное. 40 минут назад стало известно о решении и уже сейчас решалось, выходить ли ей на тренировку, которая была запланирована на 14:30, она на нее вышла. Коллеги передают, что сейчас она тренируется», — сказал Илья Ермаков в эфире «Эха Москвы».

Ранее CAS разрешил Валиевой продолжить участие в Олимпиаде.