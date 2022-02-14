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09:39, 14 февраля 2022

Международный союз конькобежцев и международное агентство допинг-тестирования признали решение CAS по делу Валиевой

Решение CAS также поддержал глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт, который призвал мировое сообщество поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву. По его словам, которые приводит Reuters, Валиева «была ужасно разочарована русскими и международной антидопинговой системой, которая несправедливо втянула ее в этот хаос».

«Еще одна глава в систематическом и повсеместном пренебрежении России к чистому спорту. К сожалению, это уже шестые игры подряд, которые выигрывает Россия», — добавил Трэвис Тайгарт.

Олимпийский и паралимпийский комитеты США были разочарованы решением CAS.


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