Организаторы Универсиады-2023 уверены, что пандемия не помешает проведению игр. По словам генерального директора исполнительной дирекции Александра Чернова, нельзя быть уверенными, что к началу Универсиады COVID-19 отступит, но «необходимо перенимать опыт других международных соревнований, проводимых в период коронавируса».

«Я не сомневаюсь, что в августе 2023 года, в период празднования 300-летия нашего любимого Екатеринбурга, Универсиада обязательно

состоится», — отметил Чернов.

Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге в следующем году с 8 по 19 августа. Будет разыграно 247 комплектов медалей в 18 видах спорта.