В Китае мужчину приговорили к году лишения свободы за подделку сувениров Олимпиады-2022. Мужчина по фамилии Жэнь также был оштрафован на 40 тысяч юаней (около 471 600 рублей, — прим. ред.). Это уголовное дело стало первым о нарушении авторских прав на изображение олимпийских талисманов — панды Бин Дуньдунь и красного фонарика Сюэ Жунжун.