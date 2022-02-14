CAS опубликовал решение о допуске Валиевой

CAS опубликовал решение о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к дальнейшему участию на Олимпийских играх в Пекине.

«На основании очень ограниченных фактов этого дела и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов суд постановил, что на спортсменку не следует налагать временное отстранение. <...> Комиссия сочла, что недопущение Валиевой к соревнованиям на Олимпийских играх нанесло бы ей непоправимый вред. <...> Существовали серьезные проблемы с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки, проведенного в декабре 2021 года. Это повлияло на способность спортсменки устанавливать определенные юридические требования в ее интересах. Такое позднее уведомление не было ее виной», — говорится в документе.