В Туркмении началась кампания по выборам президента, первый этап – выдвижение кандидатов. Сделать это могут политические партии, зарегистрированные до дня назначения выборов, а также группы граждан. Во втором случае необходимо, чтобы кандидата поддержали не менее 10 тысяч избирателей.

Согласно законодательству Туркмении, президентом может быть человек, родившийся на территории страны и достигший 40-летнего возраста. Он также должен свободно владеть государственным языком и на протяжении последних 15 лет жить и работать в Туркмении.

Президент избирается на 7 лет.