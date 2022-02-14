Латвия, Литва и Эстония настаивают на встрече с Белоруссией в формате ОБСЕ, чтобы повторно запросить информацию о российско-белорусских учениях. Ранее страны Балтии просили Минск предоставить сведения о совместных учениях России и Белоруссии, но не получили нужных сведений.

Латвия, Литва и Эстония уверены, что в учениях принимают участие более 13 тысяч военнослужащих, что превышает установленный Венским документом порог. В Риге подчеркнули, что с учетом нынешней ситуации в мире, военные учения такого масштаба без открытости в отношении стран-членов ОБСЕ подрывают региональную безопасность и механизмы контроля над вооружениями.