Число регистраций новых ИП в России в 2021 году выросло на треть

«В 2021 году в России было зарегистрировано 824,7 тысячи новых индивидуальных предпринимателей, что на 36,2% превышает показатель кризисного 2020 года. Закрытия ИП сократились на 15,6%, до 800 тысяч», — говорится в исследовании FinExpertiza на основе данных ФНС.

Больше всего новых индивидуальных предпринимателей было зарегистрировано в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Туве, Москве. Наибольше сокращение количества ИП наблюдалось в Ингушетии, Дагестане, Белгородской, Сахалинской и Магаданской областях.