Каждый шестой житель России встретил будущего супруга на работе

Каждый шестой житель России (16%) встретил будущего супруга на работе. Согласно исследованию сервиса «Зарплата.ру», 17% встретили свою вторую половину в интернете. 30% любовных историй начались благодаря общим друзьям.

Среди тех, кто встретил любовь на работе, 23,7% в итоге поженились, 2,6% начали жить вместе, 2,6% готовятся к свадьбе, расстались после длительных отношений 18,4%.

53% опрошенных, у которых роман с коллегами изначально не сложился, считают причинами этого сплетни и осуждение коллег, предвзятое отношение начальства и падение работоспособности.