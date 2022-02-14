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08:13, 14 февраля 2022

Спецпрокурор Роберт Мюллер не стал возбуждать уголовное дело в отношении Дональда Трампа-младшего

Об этом сообщил юрист Игорь Слабых в своем telegram-канале. Мюллер также рассматривал дела в отношении соратников экс-президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна и Ди Джея Гордона. В отчете указано, что никаких доказательств того, что Гордон действовал в интересах России нет.

Трампа-младшего подозревали в умышленном получении доступа к компьютерной информации, похищенной с серверов Демократической партии, без разрешения.

Мюллер в 2017 году начал расследование того, не вступал ли штаб Трампа в сговор и не координировал ли он свои действия с русскими, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года.


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