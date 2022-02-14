Камбоджа запускает свой национальный интернет-шлюз для контроля трафика

Шлюз начнет работать с 16 февраля, весь веб-трафик будет контролироваться государством, сообщает France-Presse. Это окажет «разрушительное» воздействие на частную жизнь и свободу слова, считают эксперты по правам человека в ООН.

В Камбодже за год были арестованы десятки людей за публикации в интернете, в частности, известный рэп-исполнитель. Он писал о несправедливости и коррупции в стране, что нашло отклик у молодого поколения. Его ролики на YouTube набирали миллионы просмотров. В сентябре 2020 года его задержали.

Также был арестован и осужден на восемь месяцев страдающий аутизмом сын оппозиционера за сообщения в Telegram, которые правительство сочло оскорбительными. Сам оппозиционер также находится в тюрьме.