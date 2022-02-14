Шольц в понедельник встретится с Зеленским на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник, 14 февраля, посетит Украину, чтобы «проявить солидарность и помочь предотвратить войну в Европе», сообщает Reuters.

Во вторник, 15 февраля, Шольц встретится с Владимиром Путиным в Москве.