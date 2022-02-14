МОК: Олимпийский комитет России не является виновником ситуации с фигуристкой Валиевой

Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил отметил, что если CAS решит допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к дальнейшему участию в Олимпийских играх в Пекине, то это не будет означать, что она не использовала допинг.

При этом он подчеркнул, что в МОК рассматривают ситуацию с Камилой Валиевой как единичный случай. Адамс заявил, что в МОК не спешат делать выводы о виновных в ситуации с российской фигуристкой. Он добавил, что в МОК готовы следовать любому решению CAS по Валиевой до конца, вне зависимости от того, понравится это решение или нет.