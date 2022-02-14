Z Архив новостей новости
5 4 6 2114
07:00, 14 февраля 2022

МОК: Олимпийский комитет России не является виновником ситуации с фигуристкой Валиевой

Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил отметил, что если CAS решит допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к дальнейшему участию в Олимпийских играх в Пекине, то это не будет означать, что она не использовала допинг.

При этом он подчеркнул, что в МОК рассматривают ситуацию с Камилой Валиевой как единичный случай. Адамс заявил, что в МОК не спешат делать выводы о виновных в ситуации с российской фигуристкой. Он добавил, что в МОК готовы следовать любому решению CAS по Валиевой до конца, вне зависимости от того, понравится это решение или нет.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Зачем? Политические сценарии вторжения Чего, гипотетически, хотел бы добиться Кремль в результате вторжения? Каковы возможные политические сценарии?..

5 164 6 65393 07.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Психоделические фобии западных СМИ В есовский клуб Украину так и не взяли. И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перфоманса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую «вот-вот нападёт Россия»?..

5 95 6 11195 07.02
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель МИД России

Сами заявляют о якобы вмешательстве, наличии планов России напасть на Украину, потом все это перетекает в СМИ, а потом пытаются выполнить функцию посредников в урегулировании – ну как можно говорить о серьезности намерений?..

5 78 6 7579 11.02
#слушать 16:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Вячеслав Володин: 7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства Сегодня предложений два: первое — рассмотреть проект постановления об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно…

5 156 6 19675 11.02
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

«Обэриу не пройдет»! Эта история, конечно, совсем гротескная даже на фоне нарастающего абсурда. И очень, прямо очень хотелось бы взглянуть на эту директрису. Ну, просто взглянуть…

5 89 6 54657 07.02
Блоги

«Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение» Комментарий Посольства России в США…

5 124 6 17688 09.02
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Доброе утро, Пекин Мне совершенно без разницы, кто кому напинает в сплетенную сеточкой веревку на металлической рамке на три шайбы больше. Как-то это совершенно перестало иметь значение. Цыплят будем считать по совсем другой осени…

5 145 6 51424 07.02
Блоги

+ Пресс-конференция Лаврова и Трасс по итогам переговоров Пресс-конференция Лаврова и Трасс по итогам переговоров Главы МИД России и Великобритании Сергей Лавров и Элизабет Трасс проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров…

5 63 6 11261 10.02
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Подталкивают Россию к применению вооруженных сил Если Россия просто отведет войска и ничего не сделает сейчас, то это будет рассматриваться как проявление слабости России. И приведет к еще большему игнорированию Западом требований России…

5 93 6 17377 09.02
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Никогда не соглашусь с войной против Украины Ни Байден, ни Макрон, ни Шольц, ни Джонсон не остановят Путина, если он решится начать войну. Остановить его можем только мы. Общими усилиями…

5 156 6 28959 13.02
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Лиза Аникина Лиза Лазерсон ведущие: Матвей Ганапольский, Лиза Аникина, Лиза Лазерсон

3038181

5 40 6 7342 13.02
#слушать 51:11 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Amnesty International хочет уничтожить Израиль? Amnesty International хочет уничтожить Израиль? Amnesty International, знаменитая правозащитная организация, назвала Израиль государством апартеида. Почему это было сделано? И к чему приведет?..

5 88 6 17099 13.02
8читать ;смотреть
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кто выиграл/проиграл в России во втором пандемийном году? Очевидно, путинский бюджет в 2021 году мог бы быть намного более щедрым, мог бы увеличить социальные и медицинские расходы и/или сократить налоги. Реально помочь людям и бизнесу. Он этого не сделал…

5 28 6 19005 07.02
Блоги

МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…

5 64 6 13208 11.02
Блоги

Игорь Слабых юрист

Штурм Капитолия 6-го января 2021 года не был мирной демонстрацией Уверен, что если бы в России существовал институт большого жюри, то дела Ив-Роше или Кировлеса, санитарное дело, дело по ингушским протестам, абсолютное большинство дел об измене Родине или шпионаже никогда бы до приговора не дошли, так как не дошли бы до судьи…

5 23 6 5550 11.02
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Фашист и враг народа Даниил Хармс Природа не терпит пустоты. Если в стране уничтожается просвещение — его место займет мракобесие. Если порядочных людей либо сажают, либо выпихивают из страны – их место займут мерзавцы…

5 92 6 46380 07.02

Популярное за неделю

Новости

The Insider*: На границе с Украиной замечена колонна техники из Чечни Об этом рассказали интернет-изданию эксперты из CIT…

5 26 6 12863
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Фемида очухалась, перенесла все унижение, отрыдала свой позор, восстановила марафет и с утроенной злобой взялась отыгрываться на малолетках, на беззащитных и душить несчастное российское население…

5 32 6 93731 09.02
#слушать 51:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3618820
«Судебные процессы Беларуси»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 5430 13.02
Блоги

Леонид Гозман политик

На смерть негодяя Ковид бьет по площадям, заболело и умерло столько хороших людей, что вряд ли болезнь подонков и/или преступников можно считать проявлением высшей справедливости…

5 316 6 191401 12.02
Блоги

+ Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия В эфире «Эха Москвы» Ивашов оценил риски и последствия военного вторжения, возложил ответственность за эскалацию на президента Путина и потребовал его отставки…

5 200 6 165790 08.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9432253
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5167143

Сегодня в эфире