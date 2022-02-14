«КоммерсантЪ»: Генпрокуратура взяла под контроль нацпроект «Цифровая экономика»

По приказу генпрокурора Краснова в ведомстве создан отдел по защите информации. Под его надзор попали все крупные госпроекты, связанные с цифровизацией.

К компетенции сотрудников отдела был отнесен надзор за реализацией нацпроекта «Цифровая экономика».

Прокуроры будут контролировать расходование бюджетных средств их получателями и исполнителями госконтрактов на проведение научных и опытно-конструкторских работ в сфере информационных технологий, а также внедрение их результатов в производство, а заодно и регистрацию на них прав Российской Федерации.