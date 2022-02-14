Украина перекрыла небо над частью Черного моря.

Ограничение будет действовать с 14 до 19 февраля из-за российских учений. Регулятор, обслуживающий украинское воздушное пространство, подчеркнул, что за исключением этого участка, небо над Украиной по-прежнему остается открытым.

Между тем, все больше европейских и американских авиакомпаний отменяют рейсы на Украину. Кроме того, самолеты украинских перевозчиков, находящиеся в лизинге, также вынуждены перенаправляться в другие города.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко рассказал «Эху», что власти Украины не планируют закрывать авиасообщение, однако число коммерческих перелетов над страной существенно сократится из-за военной напряженности.

Алексей Гончаренко добавил, что проблема может быть решена только в случае деэскалации на границах Украины.