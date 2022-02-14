Спортивный арбитражный суд этим утром должен объявить решение по делу фигуристки Камилы Валиевой

От этого зависит дальнейшее участие россиянки в Пекинской Олимпиаде. Накануне заседание продолжалось почти 7 часов и завершилось поздним вечером.

Выездная панель CAS в Пекине рассматривает вопрос о том, является ли законным отмена временного отстранения 15-летней Валиевой от соревнования. Такое решение чуть ранее приняло Российское антидопинговое агентство, но с ним не согласились сразу три международных организации. Накануне начались слушания: сообщалось, что спортсменка, а также адвокаты из Швейцарии примут в них участие по видеосвязи. В самом спортивном арбитраже не исключали, что заседание продлится всю ночь.

На кону – участие Валиевой в личном турнире, который стартует уже во вторник. При этом пока речи не идет о том, чтобы лишить фигуристку или ее напарников олимпийского золота в командном соревновании, завоеванном россиянами на прошлой неделе. Сама спортсменка пока официально числится в составе участников одиночного первенства.

В допинг-пробе Валиевой, как сообщалось, была обнаружена доза запрещенного сердечного препарата триметазидин. При этом анализы были взяты еще в декабре прошлого года, однако их результаты обнародованы только сейчас.

В РУСАДА ранее утверждали, что нелегальное вещество могло попасть в организм 15-летней спортсменки через загрязненную еду.