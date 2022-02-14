Комиссия спортсменов федерации фигурного катания РФ выступила в поддержку Камилы Валиевой

«На Олимпиаде в Пекине, к большому сожалению, Камила попала в очень непростую ситуацию, сложившуюся при сомнительных обстоятельствах. Мы очень надеемся на честное разбирательство в случае с Камилой и на положительный исход этого дела. Желаем Камиле терпения в этой сложной ситуации», — говорится в письме.