Комиссия спортсменов федерации фигурного катания РФ выступила в поддержку Камилы Валиевой

«На Олимпиаде в Пекине, к большому сожалению, Камила попала в очень непростую ситуацию, сложившуюся при сомнительных обстоятельствах. Мы очень надеемся на честное разбирательство в случае с Камилой и на положительный исход этого дела. Желаем Камиле терпения в этой сложной ситуации», — говорится в письме.
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