NBC: ФБР объявило награду $10 тыс. за информацию о бандите, который ограбил в США 11 банков

Преступления грабитель совершал в банках Массачусетса, Нью-Гэмпшира, Коннектикута и Вермонта с 9 сентября 2021 – 27 января этого года.

Грабитель угрожал применить оружие, и ФБР заявило, что он считается вооруженным и опасным.