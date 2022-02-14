NBC: ФБР объявило награду $10 тыс. за информацию о бандите, который ограбил в США 11 банков

Преступления грабитель совершал в банках Массачусетса, Нью-Гэмпшира, Коннектикута и Вермонта с 9 сентября 2021 – 27 января этого года.
Грабитель угрожал применить оружие, и ФБР заявило, что он считается вооруженным и опасным.
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Преступления грабитель совершал в банках Массачусетса, Нью-Гэмпшира, Коннектикута и Вермонта с 9 сентября 2021 – 27 января этого года.
Грабитель угрожал применить оружие, и ФБР заявило, что он считается вооруженным и опасным.