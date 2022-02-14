Канцлер Германии Олаф Шольц посетит сегодня Киев перед завтрашней поездкой в Москву.

У него запланированы переговоры с президентами двух стран. Предполагается, что Шольц попытается добиться деэскалации ситуации вокруг Украины. Впрочем, как пишет газета «Файнэншл таймс», ссылаясь на высокопоставленный источник в немецком правительстве, руководство Германии не ожидает конкретных результатов от визита канцлера в Москву.