Канцлер Германии Олаф Шольц посетит сегодня Киев перед завтрашней поездкой в Москву.

У него запланированы переговоры с президентами двух стран. Предполагается, что Шольц попытается добиться деэскалации ситуации вокруг Украины. Впрочем, как пишет газета «Файнэншл таймс», ссылаясь на высокопоставленный источник в немецком правительстве, руководство Германии не ожидает конкретных результатов от визита канцлера в Москву.
2022-02-14T02:03:20+03:00
2022-02-14T02:03:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 14 февраля 2022
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