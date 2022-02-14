Мария Захарова заявила, что риторика США и Британии по Украине является пропагандой войны

Об этом официальный представитель МИД РФ написала в свое Telegram.

Она отметила, что такая война запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым Генассамблеей ООН в 1966 году.

Как отметила Захарова, пакт был принят в разгар холодной войны, чтобы «отвести человечество от той пропасти, к которой его толкала военная риторика стран НАТО в те годы». Теперь, продолжила дипломат, Вашингтон и Лондон «достали из своих загашников инструмент, который хранили добрых полвека» и «размахивают им, как дубинкой, поддерживая через медиахолдинги CNN, Bloomberg, британские таблоиды управляемую истерию влияя на общественное мнение в своих странах».