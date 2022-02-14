Комитет Рады согласовал кабмину Украины выделение почти $600 млн для страхования самолетов

Представители правительства на заседании бюджетного комитета сообщили, что переговоры ведутся с авиакомпаниями SkyUP, «Международные авиалинии Украины» и Bees Airlines. именно эти компании получили от своих лизингодателей предупреждение, что 14 февраля — последний день пребывания их бортов на Украине.