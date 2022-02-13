Z Архив новостей новости
5 0 6 0
22:56, 13 февраля 2022

Село, находившееся рядом с эпицентром мощного землетрясения в Грузии, не пострадало

Село Самеба Дманисского, находившееся радом с эпицентром мощного землетрясения в Грузии, не пострадало. Не было ни жертв ни разрушений, заявил мэр Дманисского муниципалитета Коба Мурадашвили в беседе с грузинским информационным агентством Интерпрессньюс. 13 февраля в Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель МИД России

Сами заявляют о якобы вмешательстве, наличии планов России напасть на Украину, потом все это перетекает в СМИ, а потом пытаются выполнить функцию посредников в урегулировании – ну как можно говорить о серьезности намерений?..

5 74 6 7318 11.02
#слушать 16:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Психоделические фобии западных СМИ В есовский клуб Украину так и не взяли. И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перфоманса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую «вот-вот нападёт Россия»?..

5 95 6 11106 07.02
Новости

Партия «Яблоко» начала сбор подписей против начала войны с Украиной Политическое объединение опасается начала новой гонки вооружений и последующей изоляции России на фоне возможного военного конфликта…

5 61 6 7421
Блоги

Вячеслав Володин: 7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства Сегодня предложений два: первое — рассмотреть проект постановления об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно…

5 156 6 19494 11.02
Новости

ТАСС: В Пентагоне заявили, что американская подлодка не находилась в территориальных водах РФ Об этом заявил пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес…

5 79 6 17293
Новости

Воздушное движение над Украиной могут приостановить уже с понедельника, 14 февраля Такое развитие событий предположил депутат Верховной Рады Гончаренко…

5 80 6 11065
Новости

В Оренбурге 13-летняя девочка чудом спаслась после нападения на неё стаи бродячих собак Оренбургский детский омбудсмен намерена обращаться в аппарат Уполномоченного при Президенте РФ…

5 44 6 6161
Блоги

«Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение» Комментарий Посольства России в США…

5 124 6 17668 09.02
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Никогда не соглашусь с войной против Украины Ни Байден, ни Макрон, ни Шольц, ни Джонсон не остановят Путина, если он решится начать войну. Остановить его можем только мы. Общими усилиями…

5 142 6 23572 10:54
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Лиза Аникина Лиза Лазерсон ведущие: Матвей Ганапольский, Лиза Аникина, Лиза Лазерсон

3038181

5 36 6 6161 19:05
#слушать 51:11 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Пресс-конференция Лаврова и Трасс по итогам переговоров Пресс-конференция Лаврова и Трасс по итогам переговоров Главы МИД России и Великобритании Сергей Лавров и Элизабет Трасс проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров…

5 63 6 11255 10.02
8читать ;смотреть
Новости

ТАСС: Американскую подлодку обнаружили самолеты Ил-38 и одна из подлодок Тихоокеанского флота Это произошло в ходе плановых учений по поиску субмарины условного противника…

5 38 6 6793
Блоги

Сергей Марков политолог

Подталкивают Россию к применению вооруженных сил Если Россия просто отведет войска и ничего не сделает сейчас, то это будет рассматриваться как проявление слабости России. И приведет к еще большему игнорированию Западом требований России…

5 93 6 17350 09.02
Новости

Власти США не могут назвать дату начала войны на Украине, но допускают, что её не будет Американские СМИ ранее сообщали, что Россия «планирует нападение на Украину» 16 февраля…

5 35 6 6652
Новости

Американские сотрудники миссии ОБСЕ в Донецке начали покидать регион Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник…

5 31 6 5980
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Amnesty International хочет уничтожить Израиль? Amnesty International хочет уничтожить Израиль? Amnesty International, знаменитая правозащитная организация, назвала Израиль государством апартеида. Почему это было сделано? И к чему приведет?..

5 75 6 14402 17:16
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

ЛДПР разослала членам партии сообщения с призывом не верить в смерть Жириновского Владимира Жириновского госпитализировали 2 февраля с «омикроном»...

5 41 6 65891
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Фемида очухалась, перенесла все унижение, отрыдала свой позор, восстановила марафет и с утроенной злобой взялась отыгрываться на малолетках, на беззащитных и душить несчастное российское население…

5 32 6 92414 09.02
#слушать 51:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3618820
«Судебные процессы Беларуси»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 4800 11:09
Блоги

Леонид Гозман политик

На смерть негодяя Жириновский — преступник. Он был самой отвратительной карикатурой на парламент, вряд ли кто-нибудь сделал больше, чем он, для дискредитации самой идеи парламентаризма. Своим цинизмом, жлобством и враньем он резко снизил уровень нравственности в стране…

5 310 6 185039 12.02
Блоги

+ Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия В эфире «Эха Москвы» Ивашов оценил риски и последствия военного вторжения, возложил ответственность за эскалацию на президента Путина и потребовал его отставки…

5 199 6 165441 08.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9431770
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5166949

Сегодня в эфире