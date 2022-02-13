Село, находившееся рядом с эпицентром мощного землетрясения в Грузии, не пострадало

Село Самеба Дманисского, находившееся радом с эпицентром мощного землетрясения в Грузии, не пострадало. Не было ни жертв ни разрушений, заявил мэр Дманисского муниципалитета Коба Мурадашвили в беседе с грузинским информационным агентством Интерпрессньюс. 13 февраля в Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2.
2022-02-13T22:56:51+03:00
2022-02-13T22:57:08+03:00
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22:56, 13 февраля 2022
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