Зеленский попросил у Байдена дополнительную финансовую и военную помощь для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе со своим американским коллегой Джо Байденом попросил от США дополнительную финансовую винную поддержку для страны, сообщает телекомпания CNN. Зеленский также предложил Байдену как можно скорее посетить Украину, но положительного ответа не последовало.