Партия «Яблоко» объявила о начале сбора подписей против войны с Украиной

В обращении к руководству России утверждается, что президент Владимир Путин готовит войну, которая погубит тысячи жизней и станет катастрофой для страны. Согласно информации на сайте партии, петицию подписали на данный момент почти полторы тысячи человек, в том числе основатель «Яблока» Григорий Явлинский и члены федерального политсовета. Среди них известная правозащитница Светлана Ганнушкина. В интервью Эху она отметила, что в случае военного конфликта ответственность за него ляжет на плечи не только руководства страны, но и всех граждан



В обращении говорится, что боевые действия на Украине могут перерасти в новую мировую войну.