Власти Украины планируют создать страховой фонд в размере $590 млн., чтобы избежать прекращения авиарейсов в связи с отказом международных компаний страховать самолеты, совершающие эти полеты. Об этом заявил депутат Верховной рады Железняк. «Кабмин утвердит решение выделить 16,6 млрд гривен министерству инфраструктуры, которые будут гарантийным фондом для полетов в Украину. Он будет действовать с 14 февраля до момента ослабления внешней угрозы» , сказал депутат.
2022-02-13T22:02:35+03:00
2022-02-13T22:02:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:02, 13 февраля 2022
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