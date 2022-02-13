«Радио Свобода»*: Рентабельность крымских предприятий в 2,5-3 раза меньше по сравнению с общероссийским уровнем

Рентабельность крымских предприятий в 2,5-3 раза меньше по сравнению с общероссийским уровнем, сообщает «Радио Свобода»*. Рентабельность севастопольских предприятий за девять месяцев прошлого года составила 2,1%, крымских – 2,61%. Издание ссылается на исследование аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».

При этом анализ рынка показал, что прошлый год оказался удачным для экономики России в целом: «В конце 2020 года экономика и деловая активность начали восстанавливаться после трудного для бизнеса периода карантинных ограничений. На протяжении 2021 года финансовые показатели предприятий стремительно росли. В результате рентабельность активов крупного и среднего бизнеса за январь – сентябрь 2021 года составила 6,44 процента против 2,7 процента в аналогичном прошлогоднем периоде», – пишет «Финэкспертиза». Это максимальный показатель за последние 13 лет.

Однако Крым оказался в числе аутсайдеров. Развитию бизнеса мешают санкции и сезонность, утверждают изданию «Радио Свобода»* местные представители бизнеса. Предприниматели жалуются на очень высокую арендную плату на фоне низкой платежеспособности наседания. «Разрыв раз в шесть, я бы сказала. К примеру, ты можешь взять за услугу 200 рублей, а всякие сопутствующие издержки тебе обойдутся в 1000 рублей – и это я еще не считаю налоги. Вот и как ты выйдешь в плюс в такой ситуации?» – сказала предпринимательница из Севастополя Татьяна Чикарева «Радио Свобода»*.

В числе секторов крымского бизнеса, которые продемонстрировали наибольшую рентабельность, оказались отрасль добычи полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность. Но их доля в экономике региона не значительна.

По мнению Михаила Хачатуряна, доцента кафедры организационно-управленческих инноваций Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, после 25 лет пребывания Крыма в составе Украины бизнесмены привыкли к старой стратегии ведения бизнеса — определённым взаимоотношениям с банками и государством. Для состоявшихся представителей бизнеса 7 лет для преодоления разрыва — небольшой срок. По прогнозам Хачатуряна, молодежь быстрее адаптируется к тем условиям и к тем нормам и правилам, которые предъявляются со стороны государства.

* — власти РФ считают иноагентом