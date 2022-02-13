Протестующие в Молдавии потребовали от властей договориться с Россией о ценах на газ

На митинге в столице Гагаузской автономии выступили местные депутаты и мэр города Сергей Анастасов, который отметил, что тарифы на газ выросли на 400%. Ранее подобный митинг прошел в Кишиневе, где участники акции привезли и вывалили перед парламентом кучу навоза. Это было сделано в знак протеста против роста цен на газ и другие энергоносители, из-за чего многие люди в стране вынуждены обогревать жилища кизяком, передает ТАСС.
2022-02-13T21:11:55+03:00
2022-02-13T21:11:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:11, 13 февраля 2022
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