Протестующие в Молдавии потребовали от властей договориться с Россией о ценах на газ

На митинге в столице Гагаузской автономии выступили местные депутаты и мэр города Сергей Анастасов, который отметил, что тарифы на газ выросли на 400%. Ранее подобный митинг прошел в Кишиневе, где участники акции привезли и вывалили перед парламентом кучу навоза. Это было сделано в знак протеста против роста цен на газ и другие энергоносители, из-за чего многие люди в стране вынуждены обогревать жилища кизяком, передает ТАСС.