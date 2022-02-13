Байден завершил телефонный разговор с Зеленским

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский 13 февраля провели третий телефонный разговор, предыдущие два состоялись в начале и конце января. Их беседа длилась около 50 минут. В пресс-релизе Белого дома говорится, что Байден и Зеленский отметили важность поиска дипломатического решения в ситуации вокруг Украины. Также Байден «подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины». Он «ясно дал понять, что США быстро и жестко отреагируют вместе с союзниками и партнерами на любую дальнейшую агрессию России против Украины».