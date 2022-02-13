Лидеры США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в эти минуты ведут переговоры по телефону

Об этом сообщает украинская газета «Сегодня». В офисе Зеленского говорили, что стороны обсудят ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации. Ранее власти США заявили, что Россия может напасть на Украину в любой момент и призвали американцев покинуть страну. В Москве подобные обвинения отвергают