Лидеры США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в эти минуты ведут переговоры по телефону

Об этом сообщает украинская газета «Сегодня». В офисе Зеленского говорили, что стороны обсудят ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации. Ранее власти США заявили, что Россия может напасть на Украину в любой момент и призвали американцев покинуть страну. В Москве подобные обвинения отвергают
2022-02-13T20:35:32+03:00
2022-02-13T20:35:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2979404-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:35, 13 февраля 2022
Загрузка комментариев...