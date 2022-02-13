Оставшиеся на Украине американские дипломаты покидают Киев, пишет украинское издание «Европейская правда»

Временная поверенная в делах Кристина Квин и другие сотрудники будут работать во Львове, сказал источник в дипломатической службе США. По его словам, решение о переезде американского посольства было принято срочно в качестве ответа на изменение оценок безопасности, переезд происходит в настоящее время. Ранее Госдепартамент США «в связи с сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России» дал распоряжение большинству своих дипломатов в Киеве покинуть территорию Украины. По данным «Украинской правды», американские дипломаты, не занимающие критически важные должности, уже уехали с Украины.
2022-02-13T20:34:29+03:00
2022-02-13T20:34:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 13 февраля 2022
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