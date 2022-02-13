ТАСС: Жители Киева обеспокоены ситуацией вокруг Украины, но покидать страну не собираются

Жители Киева обеспокоены ситуацией вокруг Украины, но покидать страну не собираются, пишет ТАСС, ссылаясь на беседы с жителями. Прилавки магазинов и аптек заполнены продовольствием, не наблюдается ажиотаж на какие-либо продукты первой необходимости. Панические настроения в обществе не замечены. Лишь некоторые жители рассматривают возможность переехать из столицы в западные области страны, так как полагают, что там будет спокойнее, пишет издание. Кто-то задумывается над тем, чтобы уехать за город на ближайшие несколько дней. «Там дома невысокие, это на случай бомбежки», — объясняет свое решение житель Киева.
2022-02-13T20:31:37+03:00
2022-02-13T20:31:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 13 февраля 2022
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