Хоккеисты США обыграли Германию на Олимпиаде и вышли в четвертьфинал

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу американцев. В параллельном матче сборная Канады разгромила Китай – 5:0. Олимпиада проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги. Российская команда ранее уже обеспечила себе выход в следующую стадию турнира.
2022-02-13T20:13:53+03:00
2022-02-13T20:13:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:13, 13 февраля 2022
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