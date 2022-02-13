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20:13, 13 февраля 2022

Хоккеисты США обыграли Германию на Олимпиаде и вышли в четвертьфинал

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу американцев. В параллельном матче сборная Канады разгромила Китай – 5:0. Олимпиада проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги. Российская команда ранее уже обеспечила себе выход в следующую стадию турнира.


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