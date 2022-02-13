Власти Москвы проверят счета за услуги ЖКХ после жалоб жителей района Коптево

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства сказали, что выяснят, насколько обоснованы начисления, выставленные частными управляющими компаниями. Местные жители говорят, что тарифы за отопление за февраль выросли в 2,5 раза, передает ТАСС.
2022-02-13T20:13:09+03:00
2022-02-13T20:13:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:13, 13 февраля 2022
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