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19:33, 13 февраля 2022

Украина получила из Литвы переносные зенитные ракетные комплексы Stinger

В Киев из Литвы 12 и 13 февраля поступили переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение, заявили в министерстве обороны Украины. Министр поблагодарил Литву за военную поддержку: «Украинско-литовские отношения очень тесны и продолжаются многие столетия, <...> военная дипломатия сегодня является одним из ключевых залогов отношений между странами», сказал Алексей Резников.

Отметим, в 2014 году Литва первой из стран НАТО официально признала, что поставила Киеву «элементы вооружения», но не уточнила конкретно что именно. Через некоторое время Украина заявила, что это было «летальное оружие» советского производства.


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