Украина получила из Литвы переносные зенитные ракетные комплексы Stinger

Отметим, в 2014 году Литва первой из стран НАТО официально признала, что поставила Киеву «элементы вооружения», но не уточнила конкретно что именно. Через некоторое время Украина заявила, что это было «летальное оружие» советского производства.
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Отметим, в 2014 году Литва первой из стран НАТО официально признала, что поставила Киеву «элементы вооружения», но не уточнила конкретно что именно. Через некоторое время Украина заявила, что это было «летальное оружие» советского производства.