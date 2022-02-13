Чумаков: 158 млн человек погибло бы, если бы не были разработаны вакцины против COVID-19

158 млн человек вымерло бы, если бы не были разработаны вакцины против COVID-19, сказал вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков в эфире «Радио России». Это 2% населения Земли. «Благодаря тому, что этот вирус изменился в сторону меньшей патогенности, сейчас мы, похоже, подошли к концу этой пандемии», заключил он.