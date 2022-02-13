В Петербурге появилась памятная табличка с именем репрессированного деда писателя Сергея Довлатова

Участники проекта «Последний адрес» установили в Петербурге табличку памяти деда писателя Сергея Довлатова. Памятную табличку в честь Исаака Мечика прикрепили к дому номер три по Днепропетровской улице Петербурга. Отсюда осенью 1937 года его увели по обвинению в шпионаже. С просьбой установить памятный знак к активистам обратилась внучка Мечика. Она не присутствовала на церемонии, однако в письме к собравшимся рассказала, что кроме рассказов Сергея Довлатова, по которым её дед известен современному читателю, от Мечика остались только справка о реабилитации, упоминание в списках расстрелянных и металлическая табличка на столбе в районе Левашовской пустоши, где проводили казни. Довлатов описывает деда, в частности, в сборнике рассказов «Наши». Исаак Мечик предстаёт в гротескном образе обжоры, великана и жизнелюба.

В год расстрела Исааку Мечику было 57 лет.