Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс выступила против вступления Украины в НАТО. «С Украиной мы должны быть откровенными и сказать ей, что прием страны в НАТО не стоит на повестке дня», — сказала политик на своем предвыборном митинге в Париже. Выборы президента Франции состоятся в апреле.