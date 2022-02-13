Австрия не собирается отказываться от «Северного потока-2» в угоду другим странам

На фоне украинского кризиса и обострённой политической ситуации некоторые страны призывают Австрию отказаться от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток-2». Однако Австрия не откажется от «Северного потока-2» в угоду другим странам, сказала министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк в эфире телеканала ORF2. «Мы как государство очень много инвестировали через OMV»,— заявила она. При этом, Шрамбёк не исключила, что трубопровод станет частью пакета санкций ЕС в случае вторжения.
Самое обсуждаемое
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…
Штурм Капитолия 6-го января 2021 года не был мирной демонстрацией Уверен, что если бы в России существовал институт большого жюри, то дела Ив-Роше или Кировлеса, санитарное дело, дело по ингушским протестам, абсолютное большинство дел об измене Родине или шпионаже никогда бы до приговора не дошли, так как не дошли бы до судьи…