Австрия не собирается отказываться от «Северного потока-2» в угоду другим странам

На фоне украинского кризиса и обострённой политической ситуации некоторые страны призывают Австрию отказаться от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток-2». Однако Австрия не откажется от «Северного потока-2» в угоду другим странам, сказала министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк в эфире телеканала ORF2. «Мы как государство очень много инвестировали через OMV»,— заявила она. При этом, Шрамбёк не исключила, что трубопровод станет частью пакета санкций ЕС в случае вторжения.