Пентагон: Американские солдаты не будут воевать на Украине

Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC. По его словам, даже присутствие американских войск для эвакуации своих граждан с Украины «повысило бы риск просчета и увеличило вероятность столкновения российских и американских вооруженных сил». Это вывело бы кризис на «новый уровень».