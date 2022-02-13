CIT: из Воронежа и Москвы к границам Украины перебрасывают дополнительную военную технику

Как пишет «Новая газета», расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала анализ на основании видео, появившихся в интернете от обычных пользователей. Организация сделала выводы, что власти РФ перебрасывают дополнительную военную технику к границам Украины. На одном из видео, появившемся в сети 11 февраля, на ж/д станции «Масловка» в пригороде Воронежа запечатлен пустой танковый транспортер. Это говорит о том, что технику привозят, а не увозят, сообщает CIT. На этом же видео распознали «эшелон с самоходными артиллерийскими установками «Мста-С» и танками Т-80У».

Кроме того, такие же танки, состоящие на вооружении 4-ой гвардейской танковой дивизии, были замечены пользователями и на железнодорожных путях в Белгороде. Эшелоны прибыли туда из Московской области, пишет CIT.