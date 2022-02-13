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18:02, 13 февраля 2022

Власти США не могут назвать дату начала войны на Украине, но допускают, что её не будет

США не могут назвать дату начала войны на Украине, но допускают, что её не будет, сказал Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканала CNN. «Мы не можем с точностью предсказать день, но говорим, что находимся в таком периоде, когда вторжение, крупная военная операция может быть начата Россией на Украине в любой день. Это включает следующую неделю, до конца Олимпиады. Конечно, это может случиться после Олимпиады. Или, такое все еще возможно, Россия может избрать путь дипломатии» , — сказал американский чиновник.

Американские СМИ ранее сообщали, что президент Джо Байден говорил союзникам о том, что «российское вторжение» может начаться 16 февраля.



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