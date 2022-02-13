13 февраля в Киев прибыли еще 2 самолёта США с боеприпасами

13 февраля в Киев прибыли еще 2 самолёта с боеприпасами, говорится в сообщении посольства США в Киеве. «Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 миллионов — боеприпасы и заряды для гранатометов.», — говорится в сообщении в Twitter посольства. Ранее на Украину прибыло 15 таких американских самолетов. Всего США планирует отправить 45 рейсов с военной помощью, сообщает источник в МО Украины «РБК-Украина».