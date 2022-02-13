Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден в ближайшие часы обсудят ситуацию с безопасностью

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Между тем, сами Соединенные Штаты готовы полностью эвакуировать полностью свое посольство в Киеве в случае необходимости. Это подтвердил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он также сказал, что в администрации президента США не знают точной даты начала российского вторжения на Украину. Оно, по словам Байдена, может произойти в любой момент.