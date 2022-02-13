Владельцы воздушный судов потребовали от украинских перевозчиков вернуть самолеты на территорию Евросоюза

Пока о требовании вернуть машины сообщила только компания SkyUp. Хотя, по ее заверениям, соответствующие письма получили все украинские перевозчики. Судя по документу, уже завтра в середине дня крупнейшие мировые страховые компании перестанут страховать борты для полетов над Украиной. Причиной же такого решения назвали высокие риски начала боевых действий на территории страны. Генеральный директор SkyUp сообщил, что сложившаяся ситуация требует немедленного реагирования со стороны властей. Пока же компания приняла решение о прекращении продажи билетов на период с понедельника по среду. Несколькими часами ранее этот же перевозчик был вынужден посадить свой самолет в Кишиневе, хотя он летел до Киева, поскольку ирландская фирма, владеющая машиной, запретила входить в воздушное пространство Украины.

О намерении страховщиков перестать покрывать страховку авиакомпаний при полётах над Украиной писало и интернет-издание «Страна.UA». Эксперты говорят, что это может привести к полной остановке авиасообщения.

Между тем, официальный Киев сообщил, что не видит смысла в закрытии воздушного пространства, а саму идею назвал попыткой частичной блокады.