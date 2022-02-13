Украина официально объявила потенциально опасной зоной в воздушном пространстве над Чёрным морем с 14 по 19 февраля. Как сообщил глава «Украэроруха» Андрей Ярмак на своей Facebook-странице в воскресенье, уже с понедельника авиакомпаниям рекомендовано не выполнять полеты над этой зоной, связав это с предупреждением России, которая проводит в этом районе учения. «На прошлой неделе РФ опубликовала сообщение для пилотов (NOTAM), в котором объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем — с 14 02 по 19.02.2022», — говорится в сообщении на его странице.

Однако Ярмак подчеркнул, что это рекомендация не блокирует в целом полеты нам Чёрным морем. " Воздушное пространство над территорией Украины является открытым и доступным для планирования полетов. Безопасность полетов обеспечивается на должном уровне в соответствии с международными нормами и стандартами!" — написал он.

Отметим, глава Государственной авиационной службы Украины Александр Бильчук в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что оснований для закрытия неба над страной на сегодняшний день нет. Ситуация стабильна.