Распылившему в лицо 68-летней чеченке газовый баллончик единоросу Закускину стали поступать угрозы убийством

Он обратился в полицию. Глава Мещанского района Закускин напал на нелегально торговавшую у мечети колбасой женщину и пообещал ее «депортировать в Грозный». За пенсионерку вступился депутат Госдумы Адам Делимханов, свой разговор с Закускиным он записал на видео. Закускин поспешил принести извинения, признал, что «переборщил». Теперь Закускину угрожают в соцсетях, что отрежут голову, из-за чего ему пришлось переехать.