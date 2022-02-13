Мэр Киева призвал мир к солидарности с Украиной

«Запад должен знать, что после Украины на очереди будут страны Балтии», — приводит слова Кличко DW со ссылкой на Welt am Sonntag. «Если Олаф Шольц и другие государственные лидеры будут говорить с Путиным, они должны ясно дать ему понять одно: вся наша страна будет бороться против нападения, и это будет иметь очень серьезные последствия», — подчеркнул Кличко в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, которое выйдет в воскресенье, 13 февраля.