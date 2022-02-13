Оснований для закрытия неба над Украиной на сегодняшний день нет, — глава Госавиаслужбы

Украинское воздушное пространство остается открытым. Об этом заявил глава Госавиаслужбы страны Александр Бельчук. По его словам, в случае изменения ситуации Киев официально уведомит международное сообщество. Бельчук добавил, что решение некоторых авиакомпаний приостановить полеты на Украину является их собственным.

Европейское агентство авиационной безопасности не давало рекомендаций ограничить полеты над Украиной. Об этом заявил заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко. По его словам, небо над Украиной открыто. Никаких решений по закрытию воздушного пространства не принималось.