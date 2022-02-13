В Среднеуральске пенсионер убил долго болевшую жену, а затем хотел покончить с собой

Полицейские выехали на сообщение о стрельбе по прохожим, но оказалось, что стрелок произвел всего два выстрела: один в жену, второй в шкаф. Когда сильно пьяный мужчина после долгих уговоров сдал оружие, полицейские осмотрели дом: тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов. Знакомым мужчина часто признавался, что ото всего устал. В отношении мужчины планируют провести судебно-психиатрическую экспертизу. «Причина убийства мужем своей супруги выясняется в ходе расследования. В качестве основной версии рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления подозреваемым спиртного», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. По факту инцидента возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
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